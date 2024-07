In de Broekstraat in Overmere is afgelopen nacht voor de derde keer op een maand tijd een auto uitgebrand. De wagen stond geparkeerd vlakbij de gevel van een woning, die ook schade opliep. Het glas van de ramen was gesprongen, waardoor de rook naar binnen trok. De brandweer van Berlare, Wichelen en Zele kon erger voorkomen. Op het moment van de brand was er niemand aanwezig in de woning. De politie onderzoekt de brandstichting.