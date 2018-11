Denderwindeke: Woning onbewoonbaar na brand

In Denderwindeke, een deelgemeente van Ninove, heeft een huis zware schade opgelopen door een woningbrand. De rookpluim was van kilometers ver te zien. De brandweer van de zone Oost moest rond 9 uur ter plaatse komen in de Rendestrede. Toen stond het dak van de woning al in lichterlaaie. Buren probeerden de brand te blussen met een tuinslang, maar de brand was te hevig. In het huis woont een ouder koppel. Samen met hun hond konden ze tijdig ontsnappen aan het vuur. De brand is wellicht ontstaan in de garage. De hele boven-verdieping brandde uit, de benedenverdieping liep zware rook- en waterschade op. Het huis is daardoor onbewoonbaar.