Dendermondse en Aalsterse corsogroepen gaan met de bloemen lopen in Blankenberge

In het Woonzorgcentrum Ter Meere in Overmere is Alma Herssens 105 jaar oud geworden. De nog altijd kwieke eeuweling heeft twee wereldoorlogen meegemaakt, is 1 keer gehuwd en heeft 4 kinderen, 8 kleinkinderen en 4 achterkleinkinderen, met een vijfde op komst. Zelf is ze altijd huisvrouw geweest, terwijl haar man een eigen bakkerij had. Haar geheim: gewoon doen, hard werken en niet teveel eten. En op die manier wil ze er er best nog wel een paar jaar bij doen.