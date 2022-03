Demir laat oog vallen op Jeugdherberg De Valk voor opvang van Oekraïense vluchtelingen

Wat de opvang van Oekraïense vluchtelingen betreft worden de mogelijke locaties ook steeds duidelijker. Zo heeft Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir haar oog laten vallen op jeugdherberg De Valk in Laarne. De jeugdherberg staat leeg en is eigendom van Toerisme Vlaanderen. Er zouden 80 vluchtelingen opgevangen kunnen worden. Het overleg tussen het gemeentebestuur van Laarne en Toerisme Vlaanderen werd dit weekend al opgestart. Ook 33 hotels in Vlaanderen reageerden al positief op de vraag om vluchtelingen op te vangen. Zij kunnen in totaal 557 kamers vrijmaken. Goed voor 1.100 opvangplaatsen. De gegevens van de hoteliers werden doorgespeeld aan de lokale besturen. Zij kunnen dan in overleg gaan met de hotels. Per opvangplaats die een stad of gemeente voor 3 maanden beschikbaar stelt, maakt de Vlaamse regering 1000 euro vrij.