Grote delen Erpe-Mere lange tijd zonder leidingwater

Bij heel wat inwoners van Erpe-Mere kwam er vanmorgen een tijdlang geen stromend water uit de kraan. De storing werd veroorzaakt door een breuk in een waterleiding. Dat gebeurde in de Rooseveltlaan, de straat tussen de dorpskernen van Erpe en Mere, die momenteel wordt heraangelegd. Een team van watermaatschappij Farys kwam ter plaatse om het defect op te lossen. Want door de breuk in de waterleiding zaten grote delen van Erpe en Mere dus een tijdlang volledig zonder water. In de loop van de dag kwam er iets meer druk op het water, maar de problemen hielden nog enkele uren aan.