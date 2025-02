De helft peulvruchten, de helft vlees... Boerenbond en ILVO promoten de duoburger voor een gevarieerde eiwitconsumptie

Om gezond en verscheiden te eten, moeten we allemaal eens wat meer out of the box gaan denken, en durven om nieuwe dingen te proberen. Eén van die lekkere dingen kan een duoburger zijn. Een hamburger die voor de helft uit peulvruchten en de helft uit vlees bestaat. Wie hem eet, kan op die manier wat meer vlees laten, zonder in te boeten aan de lekkere smaak. En het is nog gezond ook. Want het zit barstensvol plantaardige eiwitten. De duoburger is een idee van de Zwalmbeekhoeve en werd vandaag geserveerd in Gent ter gelegenheid van Wereldpeulvruchtendag.