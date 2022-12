Dana Winner kwam, zong en overwon de kerk van Moerzeke, ondanks stemproblemen: "Ik heb Kerst in mijn bed gevierd"

Kerstmis mag dan wel net voorbij zijn, de kerstsfeer was gisteren weer helemaal terug in Moerzeke. In de Sint-Martinuskerk stond niemand minder dan Dana Winner voor het altaar met haar kerstconcert. Een optreden waar ze al heel lang naar uitkijken in de Hamse deelgemeente. Het werd twee keer uitgesteld door corona. En ook nu hing het aan een zijden draadje. Dana Winner werd vorige week ziek, maar heeft er alles aan gedaan om de mensen in Moerzeke toch een fijne kerst te bezorgen. Ze kwam, zong en overwon.