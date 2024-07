Dak van bibliotheek in Haaltert weggewaaid, net als veranda: "Zeker voor 20.000 euro schade"

Onze regio likt z'n wonden na de doortocht van de storm van gisterenavond. Vooral in Haaltert is de schade groot. Het dak van de bibliotheek is helemaal weggewaaid. Honderden boeken zijn verloren gegaan. En even verderop zitten mensen plots zonder veranda. De verzekering is nu aan zet om de schade in kaart te brengen. In tussentijd wordt er volop naar oplossingen gezocht, maar in Haaltert blijven ze op dit moment vooral achter met een gevoel van onmacht.