Daders gewelddadige homejacking Sinaai nog altijd voortvluchtig

Ja, minister Somers was gisteren op werkbezoek in Ninove. Dat hij als minister van Inburgering en Gelijke Kansen net die stad voor zijn eerste werkbezoek koos, was niet toevallig. Want Ninove kampt met dezelfde problemen als Mechelen, de stad waar Somers 18 jaar de burgemeesterssjerp droeg. Thema's als veiligheid, integratie en samenleven staan er hoog op de agenda. En de minister werd door burgemeester Tania De Jonge met open armen ontvangen. Want de 1 miljoen euro Vlaamse steun die hij meebracht komt het stadsbestuur goed van pas.