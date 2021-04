Dader van weggegooid leeg vaccinflesje in Grembergen is gevonden

De persoon, of de instelling, die gisteren een gebruikt vaccinflesje had gedropt bij een glascontainer in Grembergen, is gevonden. Maar meer informatie wil de politie er verder niet over kwijt. De gepaste maatregelen zullen wel worden genomen. Want dergelijk specifiek medisch afval hoort niet thuis op openbare plaatsen. Het is blijkbaar wel bij één weggegooid exemplaar gebleven. Er is op geen enkel moment gevaar geweest voor de gezondheid.