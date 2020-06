Coronavirus - Wagenbouwers kunnen zich opmaken voor Bloemencorso in Sint-Gillis-Dendermonde

Een violiste uit Zele is gecontacteerd door de Duitse band Scorpions. De vrouw postte een paar weken geleden een cover op sociale media van "Send me an angel", een hit uit 1990. De gitarist én de zanger van de band hadden de vioolversie van de Zeelse opgemerkt en vroegen of ze de versie op de fanpagina van de groep mochten zetten. Dat was uiteraard geen probleem. De vrouw is in de wolken. Haar versie van de hit is ondertussen al duizenden keren bekeken van over de hele wereld.