In Beveren is deze middag een klopjacht geëindigd in een veld in Haasdonk. Op deze amateurbeelden is er een grote politiemacht te zien in de Kruisstraat. Daar eindigde de achtervolging rond half twee vanmiddag. De wilde rit begon elders in Beveren en duurde enige tijd, bevestigt de politie van de zone Waasland-Noord. Waarom de man op de vlucht sloeg, wil de politie niet zeggen. De vluchtende man hield zijn ontsnapping dus eventjes vol en besliste om de achtervolgende wagens van zich af te schudden in de velden in Haasdonk. Maar daar reed hij zich vast. Hij probeerde nog te gaan lopen, maar hij werd even later ingerekend. Daarna werd hij overgebracht naar het politiekantoor. Volgens ooggetuigen zou er ook een schot gelost zijn. De politie is dat nog aan het onderzoeken.