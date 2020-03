Coronavirus - Ook jagen en vissen zijn verboden buitenactiviteiten

Onze ziekenhuizen kunnen de stroom van patiënten nog aan. In Dendermonde verblijven nu 12 patiënten met bevestigde COVID19. Twee personen zijn hier de voorbije dagen aan de ziekte overleden. In het ASZ zijn in de campussen in Aalst en in Geraardsbergen samen nu 20 patiënten besmet. In deze ziekenhuizen is nu ook een eerste dodelijke slachtoffer te te betreuren, een hoogbejaarde persoon. In andere ziekenhuizen, zoals in het AZ Nikolaas zijn er 23 patiënten met besmetting opgenomen. In het OLV-ziekenhuis in Aalst hebben ze 18 besmette patiënten. In het AZ Sint-Elisabeth in Zottegem zijn dat er acht.