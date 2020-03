Coronavirus - DJ uit Tielrode houdt tuinfeestje voor de buren, maar ieder op zijn eigen erf

Zingen vanuit je raam, op café gaan via Skype, of online spelletjes spelen. Een mens verzint wat om in contact te blijven met elkaar. Wat ook verbindt is muziek. Misschien bent u wel al op een homeparty gestoten op facebook. Of beter nog een dj-set vanuit de tuin. Dat is toch wat een dj uit Tielrode de komende zaterdagen zal ondernemen. Mensen uit de buurt kunnen een plaatje aanvragen per sms, en Peter zal het dan draaien. Het enige wat de buren nog moeten doen is meeluisteren én dansen.