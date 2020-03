Coronavirus - Dj in Tielrode mag niet meer spelen in openlucht

De kogel is door de kerk. De Dendermondse Ros Beiaard Ommegang van 2020 wordt uitgesteld naar een latere datum. De nieuwe datum is 30 mei 2021. De Ommegang zou normaal gezien uitgaan op zondag 24 mei 2020, maar door de coronamaatregelen is die datum niet langer haalbaar. Het Ros dit jaar nog laten uitrijden, gaat gewoonweg niet meer, geeft de stad toe. De stad en het comité hebben hun tijd genomen om een nieuwe datum te zoeken. Het was snel duidelijk dat het Ros dit jaar niet meer kan uitgaan. De Ommegang kan niet plaatsvinden tijdens Katuit in augustus. Die datum is te kortbij, en dus niet haalbaar. In september is de concurrentie met andere evenementen zoals de Bloemencorso en Open Monumentendag dan weer te groot. En vanaf oktober wordt het dan weer te slecht weer. Geen Ommegang in 2020 dus. Over naar plan b. Er zit niks anders op dan uit te wijken naar 2021. Na overleg met de tribunebouwer is beslist om 30 mei 2021 te kiezen. Dat is vanochtend pas bevestigd als haalbaar door de tribunebouwer. Aan de tribuneplanning wijzigt er trouwens niks. Wie al een ticket heeft, die zal ook volgend jaar zeker zijn van een plaatsje op de tribune. Dat is goed nieuws voor de mensen die er dagenlang voor gekampeerd hebben. (later meer)