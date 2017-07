Circulatieplan Sint-Gillis-Dendermonde van start zonder chaos

Er is de afgelopen dagen al heel wat over gezegd. De twee nieuwe manieren om Antwerpen te bereiken en zo de files rond de stad te vermijden. We hebben het natuurlijk over de gloednieuwe Waterbus en de Sint-Annekesboot. De overzet tussen linker- en rechteroever die na 58 jaar terug vanonder het stof is gehaald. Een ploeg van onze redactie en tientallen mensen hebben dit weekend deze twee nieuwe alternatieven over het water uitgetest. En ze zijn goedgekeurd.