Chauffeur zwaargewond na frontale klap tegen tractor in Denderwindeke

Er is goed nieuws voor de gewestweg N42. Want de stedenbouwkundige vergunning voor de heraanleg van de weg tussen Godveerdegem en Steenhuize-Wijnhuize is afgeleverd. De plannen voor het nieuwe tracé werden vorige maand al voorgesteld op een infomarkt. De nieuwe N42 zal één rijstrook tellen in elke richting. Om de doorstroming op deze weg zo veel mogelijk te bevorderen, zal je de N42 enkel aan de Schipstraat kunnen op- en afrijden. Langs de oostzijde van de nieuwe N42 komt ook een ventweg voor fietsers, voetgangers en tractoren. De verschillende actiecomités kunnen wel nog in beroep gaan tegen de werken, al besliste een vrederechter eerder al in het voordeel van de nieuwe N42.