Chauffeur botst tegen verlichtingspaal en belandt in gracht in Neigem

In de Mandekensstraat in Baasrode bij Dendermonde is deze middag een zwaar verkeersongeluk gebeurd. Een auto ging er uit de bocht, en knalde tegen een vrachtwagen die uit de andere richting kwam. De wagen belandde door de klap in de struiken. De bestuurder van de auto werd zwaargewond naar het ziekenhuis overgebracht. Door het ongeval was de Mandekensstraat een tijdlang afgesloten voor alle verkeer. Dat zorgde voor zware verkeershinder in beide richtingen, vooral dan richting het industrieterrein Hoogveld. De brandweer moest ter plaatse komen om alle brokstukken op te ruimen.