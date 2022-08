OFF Chauffeur botst tegen elektriciteitspaal en belandt in gracht in Neigem

In een open brief vragen de werknemers van de kerncentrale van Doel aan de regering om de zogenaamde scheurtjesreactoren langer open te houden. Het gaat dan over Doel 3 en Tihange 2. Doel 3 sluit eind volgende maand. Tihange 2 in februari volgend jaar. Maar, het personeel denkt dat het beter is om die reactoren te laten draaien tot na de winter van 2025. Het is oorlog, en er komt een crisis op ons af, zegt het personeel. En wij kunnen nog altijd schone energie leveren, zeggen ze in de brief. Maar volgens Engie, de uitbater van de centrales, is het sowieso te laat. Een verlenging van de levensduur is niet meer mogelijk.