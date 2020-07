In Zwijndrecht zijn sinds kort enkele straten enkel toegankelijk voor inwoners, en dat blijft voor beroering zorgen in de streek. Enkele gemeenteraadsleden van spa in Beveren, eisen dat de nieuwe regeling tegen het sluipverkeer herzien wordt. "Het fileprobleem geraakt zo niet opgelost", zeggen ze. "Integendeel, er is nu nog meer file". Niet in Zwijndrecht, maar wel in Beveren. Het probleem schuift dus gewoon op.