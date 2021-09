Cassandra Alighieri uit Sint-Pauwels wint de publieksprijs Eos Pipet 2021

Het is haar gelukt. Logopediste Cassandra Alighieri uit Sint-Pauwels heeft de EOS Pipet publieksprijs gewonnen. Alighieri, nog maar 25 jaar, doet onderzoek naar spraakproblemen bij kinderen die geboren worden met schisis. Dat is een spleet in de lip, het kaakbeen of het verhemelte. Cassandra vertelde eerder al in het TV Oost Nieuws hoe ze de spraak en articulatie van kinderen met schisis op een zo kort mogelijk tijd kan verbeteren. Haar onderzoek wijst uit dat er vooral gewerkt moet worden op foutief aangeleerde taalregels. Een test van die therapie op een groep Oegandese kinderen bevestigde de resultaten. Haar therapie werkt dus ook taaloverschrijdend.