Buurtbewoner onderhoudt zelf openbaar wandelpad in Kallo; gemeente, golfclub en Fluvius gaan in overleg

Enkele inwoners van Kallo, bij Beveren, hebben zelf het initiatief genomen om een openbaar wandelpad in hun buurt te onderhouden. Dat zag u gisteren al in ons nieuws. Ze deden dat omdat het pad er jaren verwaarloosd bijlag. En omdat het ook heel onduidelijk was wie er dan wel precies verantwoordelijk was voor het onderhoud. Het wandelpad loopt voor een deel ook over het terrein van de Wase golfclub. Die zegt alvast haar deel wel te onderhouden en de wandelaars ook te respecteren. Intussen zocht de gemeente naar de echte beheerder van de grond.