Buschauffeur rijdt lijnbus in de prak tegen huisgevel in Laarne

Opnieuw is er een lading drugs onderschept in de Waaslandhaven. Dit keer welgeteld 363 kilo cocaïne, de politie heeft daarbij ook een uithaler kunnen oppakken. De verdachte werd op vraag van het parket Oost-Vlaanderen voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Dendermonde. Hij is onder aanhoudingsmandaat geplaatst en moet morgen voor de raadkamer te verschijnen. In het belang van het lopend onderzoek kan het parket geen extra informatie vrijgeven. Het is de zoveelste grote lading cocaïne die deze maand is onderschept. Vorige week viel de politie ook al binnen in een loods in Verrebroek. Daar zijn toen vijf leden van een drugsbende opgepakt.