Nieuws Burgemeester van Wichelen dringt aan op snelle oplossing voor wateroverlast

Kenneth Taylor, burgemeester van Wichelen en provincieraadslid, zal morgen op de provincieraad nog maar eens de problematiek van de wateroverlast aankaarten in zijn gemeente. Na de storm van januari was er volgens Taylor nergens in het land schade, behalve in Wichelen, waar huizen onder water kwamen te staan. De waterlopen Bosbeek en Roebeek konden niet lozen in de Schelde. De provincie plant al langer de plaatsing van een hoog debiet pomp. Maar die kan er pas komen na de dijkwerken van de Zeeschelde.