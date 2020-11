Onze regio is sinds middernacht voor de tweede keer dit jaar in lockdown, om de coronacijfers in ons land te doen dalen. Een heleboel winkels moeten dicht, werken moet van thuis uit tenzij het niet anders kan en de herfstvakantie is verlengd tot 2 weken. De straten liggen er verlaten bij. Vooral de winkelstraten zoals hier, de Stationsstraat van Sint-Niklaas. Hier is duidelijk te zien dat het sociale leven op een heel laag pitje staat. Enkel voor eten, drinken en het hoogst noodzakelijke kan je nog naar de winkel of de markt. Alle andere winkels zijn dicht. Hetzelfde beeld zien we op de Grote Markt in Aalst. De lockdown duurt nog zeker tot midden december. Tot dan zal het ook voor de economie een enorm zwarte periode worden.