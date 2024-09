Brandweer redt kloek met kuikens uit vijver in Sinaai

De brandweer van Waasmunster moest deze middag uitrukken naar de Populierenlaan in Sinaai, een deelgemeente van Sint-Niklaas, want daar had een moederkloek met enkele kuikens zich flink in nesten gewerkt. De kip was er met haar kleine kroost, van amper drie dagen oud, in een vijver in de achtertuin gesukkeld. De eigenaars hadden zelf ook al geprobeerd om de kip en de kuikentjes te redden, maar tevergeefs. De brandweer werd dan maar opgetrommeld, en zij kon het jonge gezinnetje uit zijn hachelijke positie redden, al kostte het toch ook wel wat moeite. Maar eind goed al goed, na de reddingsactie waren de eigenaars de brandweer heel erg dankbaar.