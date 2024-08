Eerste spadesteek gegeven voor ontwikkeling uitbreidingszone Meerbos in Wichelen

Aan de Scheldepromenade in Wichelen heeft de brandweer gisteravond het lichaam van een vrouw uit de Schelde gehaald. Rond acht uur zagen drie jongen een lichaam op het water drijven. Ze verwittigden meteen de hulpdiensten. De brandweer haalde het lichaam uit het water. Het gaat om een vrouw van 47 jaar uit Gent. Ze was al sinds dinsdag vermist. De politie had gisteren nog een opsporingsbericht verspreid.

Wie het moeilijk heeft en met donkere gedachten worstelt, die kan altijd contact opnemen met de Zelfmoordlijn op het nummer 1813 of via de website www.zelfmoord1813.be. Er is altijd iemand die naar u luistert.