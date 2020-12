Woonzorgcentrum De Gerda in Sint-Niklaas kan uitpakken met een primeur. Als eerste in de Benelux beschikt het rusthuis over een zogenaamde decontaminatiecel. In die cel kan je bijvoorbeeld een rolstoel op twee uur tijd volledig ontsmetten. En dat is in deze coronatijden, waarin ontsmetten een topprioriteit is, natuurlijk ontzettend belangrijk.