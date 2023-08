Boven-Zeeschelde opnieuw volledig open voor scheepvaartverkeer

De Boven-Zeeschelde is opnieuw volledig open voor scheepvaartverkeer. Dat laat de Vlaamse Waterweg weten. Twee weken geleden zonk op die Schelde in Grembergen een vrachtschip. Vorige vrijdag kon het schip worden weggehaald na een lange en moeizame bergingsoperatie. Maar omdat er bij die bergingswerken bakstenen in de Schelde waren terechtgekomen, moest eerst worden gemeten of de Schelde wel diep genoeg was voor alle scheepvaartverkeer. Dat is nu zo, waardoor er ook scheepvaartverkeer op laagwater mogelijk is. Schepen moeten de omleidingsroute dus niet meer volgen.