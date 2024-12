Borealis Kallo legt afdeling stil nadat werknemers werk neerleggen

Chemiebedrijf Borealis in Kallo heeft uit veiligheidsoverwegingen een afdeling volledig stilgelegd. De directie doet dat omdat meer dan de helft van de werknemers van die afdeling het werk heeft neergelegd. Dat meldt de vakbond ACLVB. Het sociaal conflict duurt al meer dan een jaar en draait rond het uitblijven van een sociaal akkoord. Eén van de struikelblokken blijft het niet-recurrent maken van een betaalde verlofdag. In het voorstel van de directie is deze nu opgenomen tot 2027, maar dat is volgens de werknemers onvoldoende. Twee eerdere voorakkoorden werden verworpen door de werknemers. Volgens ACLVB is het de eerste keer dat er actie wordt gevoerd op de site in Kallo, sinds de oprichting van de fabriek.