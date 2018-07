Bijna 100-jarige Paardenkop gerestaureerd in Sint-Gillis-Dendermonde

In Dendermonde is gisteravond de zomervakantie feestelijk in gang gezet met Dendermonde Viert. 4 dagen lang staat de Grote Markt in vuur en vlam in aanloop naar de 11 juli-viering, het feest van de Vlaamse Gemeenschap. Elke avond is er wat anders te beleven. Gisteren stond alles in teken van de Vlaamse schlagermuziek.