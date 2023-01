Bevraging rond behoud van éénrichtingslus in Sint-Gillis-Dendermonde

In Sint-Gillis-Dendermonde is er weer wat beroering rond de éénrichtingslus voor het verkeer, in en rond de Hullekensstraat. Die lus werd voor de eerste keer ingevoerd in 2017, toen het nieuwe circulatieplan in de gemeente in voege trad. Maar na fel protest werd ze opnieuw geschrapt. Bewoners vonden dat ze teveel moesten omrijden. Maar sinds midden vorig jaar is de lus dan toch opnieuw boven water gehaald, omdat er in de Hullekensstraat werd gewerkt en er enkel éénrichtingsverkeer mogelijk was. Nu gaat de stad die lus tijdelijk behouden en organiseert ze een bevraging onder haar inwoners. Als er opnieuw veel protest is dan wordt de lus weer geschrapt. Zoniet, blijft ze behouden.