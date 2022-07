Beveren sluit deal met Elia over hoogspanningslijn, buurt woedend: "Is geld belangrijker dan gezondheid?"

In Nieuwkerken bij Sint-Niklaas is vanochtend vroeg een spectaculair verkeersongeval gebeurd. Een jongeman miste in de Vrasenestraat een bocht, reed de gracht in en sloeg met z'n wagen enkele keren over de kop. De brandweer kwam meteen ter plaatse, maar de man kon zelf uit z'n auto kruipen. Als bij wonder liep de chauffeur geen schrammetje op. Achteraf verklaarde hij dat hij moest uitwijken voor een dier, maar wellicht is hij in slaap gevallen achter z'n stuur. De man had niet gedronken en was ook niet onder invloed van drugs. De Vrasenestraat was een tijd lang afgesloten voor alle verkeer.