Betonmixer kantelt en verliest lading op Steenlandlaan in Kallo

Op de Steenlandlaan in Kallo, dat is in de Waaslandhaven, is deze namiddag iets voor 4 uur een betonmixer gekanteld. De chauffeur kon via zijn dakraampje uit zijn stuurcabine ontkomen, maar moest wel voor verzorging naar het ziekenhuis worden overgebracht. Een deel van de lading beton en een hoeveelheid brandstof kwam in de berm naast de rijbaan terecht. De milieudienst van de gemeente Beveren trommelde een gespecialiseerde firma op om de, door diesel doordrenkte grond, te laten afgraven. Tijdens de takeling was er heel wat hinder voor het verkeer.