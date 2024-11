Bestuurster onder invloed richt ravage aan op N41 in Grembergen

Op de N41 in Grembergen, bij Dendermonde, is maandagavond een zwaar ongeval gebeurd met drie voertuigen. Een bestelwagen eindigde hierbij op zijn dak. De bestuurster die de aanrijding veroorzaakte legde een positieve ademtest af bij de politie. Het ongeval gebeurde rond negen uur tussen het kruispunt van de Mechelsesteenweg en de Denstraat. De bestuurster van een Audi reed er in de richting van Hamme toen een tegenligger plots zag hoe ze van haar rijbaan afweek. Dat voertuig kon een aanrijding nog vermijden. Een bestelwagen die daarachter reed probeerde ook nog uit te wijken, maar werd geraakt in de flank, waarna hij overkop ging en op zijn dak terechtkwam. Daarna reed de vrouw nog frontaal tegen een andere bestelwagen en kwam ze enkele meters verderop tot stilstand. In de tweede bestelwagen raakte de chauffeur gewond. Hij werd overgebracht naar het ziekenhuis voor verdere verzorging, maar verkeerde niet in levensgevaar. De andere chauffeurs bleven ongedeerd.