Bestuurster gewond na botsing tegen boom in Overmere

In Overmere is een autobestuurster gisteravond gewond geraakt nadat ze tegen een boom was aangereden. Het ongeval gebeurde gisteravond op de Dendermondse Steenweg richting Zele. De vrouw was afgeweken van haar rijbaan, waardoor ze tegen een boom aan de andere kant van de weg knalde. Het voertuig liep daarbij aanzienlijke schade op. De bestuurster zou op het moment van het ongeval onder invloed zijn geweest. De politie kwam ter plaatse de nodige vaststellingen doen.