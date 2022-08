Bestuurder onder invloed veroorzaakt zwaar ongeval in Sint-Gillis-bij-Dendermonde

In de Van Langenhovestraat in Sint-Gillis-bij-Dendermonde is gisteravond een spectaculair ongeval gebeurd met drie voertuigen. Een bestuurder met Nederlandse nummerplaat kwam er aan hoge snelheid uit de kruisende straat gereden en negeerde de stopstreep. Hij ramde een Volkswagen die in de richting van de sporthal reed. Het voertuig werd weggeslingerd en kwam aan de overkant bovenop de motorkap van een ander voertuig terecht. De Volkswagen eindigde daarop met zijn twee wielen schuin tegen een gevel. De brandweer van Dendermonde en Lebbeke moest de bestuurster uit de auto bevrijden. Ze werd overgebracht naar het ziekenhuis voor verdere verzorging. De bestuurder die het ongeval veroorzaakte was zwaar onder invloed van drugs en daagde ter plekke ook de politie uit. Hij werd meegenomen naar het politiekantoor. De drie voertuigen moesten getakeld worden.