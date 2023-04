Berlare breidt zone 30 uit in Uitbergen en Overmere

Op de E17, ter hoogte van de afrit Haasdonk, in de richting van Antwerpen, is rond drie uur deze namiddag een zwaar verkeersongeval gebeurd. Een personenwagen is om een nog onbekende reden ingereden op een vrachtwagen. De hulpdiensten kwamen meteen ter plaatse om de man uit het wrak te verwijderen. De man is in zeer kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis. Voorlopig is het nog niet bekend wie de gewonde bestuurder is, want hij had geen identiteitspapieren bij zich. De auto heeft een Poolse nummerplaat. Het ongeval zorgde voor heel wat verkeershinder op de E17.