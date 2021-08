Belgian Cats als reekshoofd naar kwartfinale, daar volgt gastland Japan

De Belgian Cats, met streekgenoten Ann Wauters en Jana Raman, hebben zich als reekshoofd geplaatst voor de kwartfinales op de Spelen in Tokio. Onze nationale basketbalvrouwen verloren vanochtend dan wel hun laatste groepswedstrijd van China, met 74-62. Door hun twee prachtige overwinningen in de vorig wedstrijden zijn ze dus toch reekshoofd bij de loting. In de kwartfinale mogen de Cats op het opnemen tegen gastland Japan. De kwarfinales worden overmorgen woensdag gespeeld.