Beklaagden cafémoord Serskamp bieden excuses aan, familie reageert

Het nieuwe boek van journalist Guy Bouten over de Bende Van Nijvel, zal meegenomen worden in het Bende-onderzoek van het gerecht. Dat meldt uitgeverij Kritak. De onderzoeksmagistraten en speurders hebben grote belangstelling voor van het nieuwe boek. Ze zijn vooral geïnteresseerd in dagboekfragmenten die ex-rijkswachter Madani Bouhouche schreef, tijdens het assisenproces tegen hem in 1994, en die in het boek worden overgenomen. Bouhouche wordt door Guy Bouten beschreven als de leider van de moorddadige overvallen van de Bende van Nijvel, die in de jaren tachtig van vorige eeuw aan 28 mensen het leven kostten.