Bedrijf uit Erpe-Mere ontwikkelt toestel dat elektriciteitsverbruik dynamisch stuurt

Slecht economisch nieuws dan. Het aantal faillissementen in Oost-Vlaanderen is sterk gestegen. Dat blijkt uit cijfers van GraydonCreditsafe, een specialist in bedrijfsinformatie. Vorig jaar noteerde het studiebureau 1230 faillissementen in onze provincie. Dat is een verdubbeling. De stijging is te merken in alle delen van Oost-Vlaanderen. Alleen het arrondissement Dendermonde houdt min of meer stand. Vooral de kleinhandel, garagehouders en horeca zijn zwaar getroffen. Net als de bouwsector. Tegelijk zit het ondernemersvertrouwen op een dieptepunt. Vorig jaar was zelfs één van de meest pessimistische jaren sinds het begin van de metingen in 1987. Ondernemersorganisatie Unizo ziet enkele verklaringen voor de slechte economische cijfers.