Bangelijk filmpje! Kitesurfende Kruibekenaar trotseert Ciara!

De storm Ciara trekt over onze provincie, met hevige rukwinden tot wel 120 kilometer per uur. Overal in de streek worden er maatregelen genomen om gevaarlijke situaties zoveel mogelijk te vermijden. Parken en bossen zijn gesloten voor fietsers en wandelaars. Ook evenementen zijn stilgelegd of afgelast. Zo is in Aalst de opbouw van de Winterfoor on hold gezet. Die start op 14 februari, maar de organisatie ervan is nu al volop aan de gang. De storm gooit voorlopig nog geen roet in het eten, maar de zaken worden nauwlettend in de gaten gehouden. Vanmiddag waren er slechts enkele foorkramers, die ondanks de hevige wind, toch nog verder gingen met de opbouw van hun attractie.