Motorrijder in levensgevaar na aanrijding met auto die parkeerplaats verlaat

In de Molenstraat in Kruibeke is vanochtend een motorrijder levensgevaarlijk gewond geraakt na een aanrijding met een auto. Een vrouw verliet iets voor zes uur met haar wagen haar parkeerplaats. Bij het uitrijden zag ze de motorrijder niet aankomen. Die kwam tegen de voorflank van de auto terecht, waarna motor en berijder werden weggeslingerd. De hulpdiensten brachten de man met spoed naar het ziekenhuis. De autobestuurster liep geen verwondingen op maar was wel erg aangedaan. Het parket heeft een verkeersdeskundige aangesteld om het ongeval te onderzoeken.