Kruibeekse school deelt kleurpotloodjes uit in alle huidskleuren, tegen discriminatie

Het is vandaag de Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie, en dat is niet onopgemerkt voorbijgegaan in een schooltje in Kruibeke. De leerlingen van basisschool De Eenhoorn gingen vandaag aan de slag met enkele speciale kleurpotloden. Ze kregen elk een doosje met daarin alle huidskleuren. Op die manier wil de school duidelijk maken dat iedereen uniek is. Ook op scholen wordt er helaas nog gediscrimineerd, of worden kinderen uitgesloten omdat ze een andere huidskleur of geaardheid hebben. Met deze kleurpotloden wil de school dat de kinderen daarover nadenken en praten. In totaal zullen deze week zo'n 1.800 leerlingen in Kruibeke een setje potloden krijgen.