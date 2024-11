Bakje troost voor bezoekers van kerkhof Nieuwerkerken: "Goed om eens een babbeltje te kunnen slaan"

In Nieuwerkerken, bij Aalst, konden de bezoekers van de begraafplaats zich vandaag opwarmen met een bakje troost. Troost in de letterlijke en figuurlijke zin van het woord dus. Door een babbeltje te slaan en de mensen een koffie of thee aan te bieden, wil de lokale afdeling van Vooruit hen op Allerheiligen een hart onder de riem steken. Een initiatief dat ze de komende jaren graag willen uitbreiden.