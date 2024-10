Autobestuurder die twee fietsers doodreed krijgt vijf jaar cel en levenslang rijverbod

De autobestuurder die in februari dit jaar twee wielertoeristen uit Lochristi doodreed in Gent, is veroordeeld tot 5 jaar celstraf waarvan 3,5 jaar effectief. De chauffeur had 3 promille alcohol in het bloed, reed veel te snel, en zonder rijbewijs in op een groepje fietsers dat op het fietspad reed. Twee van hen overleefden de aanrijding niet. De man krijgt ook een levenslang rijverbod en een boete van in totaal 24.000 euro, waarvan 12.000 euro met uitstel. De chauffeur werd al verschillende keren veroordeeld, waaronder vier keer voor dronken rijden. Hij had al een rijverbod en mocht al tien jaar niet met de wagen rijden.