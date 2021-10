Auto vliegt uit de bocht en belandt tegen gevel van huis

Het padelproject aan de Haring is niet het enige dat er in Aalst zit aan te komen. Zoals overal in de regio schieten de terreinen als paddestoelen uit de grond. Ook in een andere Aalsterse deelgemeente Erembodegem wil een tennisclub drie padelkooien installeren. De club Byblos wil daar een nieuw complex bouwen in een doodlopende straat in het gehucht Terjoden. En ook daar is er ongerustheid rond overlast. Meer dan 40 gezinnen zijn tegen, maar de club wil toch doorgaan met de plannen. Schepen van Ruimtelijke Ordening, Caroline Verdoodt, juicht het ondernemersschap langs de ene kant toe. Maar, ze begrijpt ook de ongerustheid. Het stadsbestuur wil elke aanvraag nu apart bekijken en beoordelen, zodat het aanbod aan padelterreinen onder controle blijft. Want Aalst telt op dit moment al acht padelterreinen.