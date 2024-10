Auto ramt twee geparkeerde auto’s en belandt op zijn dak in Erpe

In Erpe is gisterennacht rond 1 uur een bestuurder op twee geparkeerde voertuigen ingereden. Hij reed op de Gentsesteenweg richting Aalst toen hij plots van zijn rijvak afweek. De bestuurder botste tegen twee geparkeerde wagens waarna zijn auto op het dak belandde in het midden van de rijweg. Hij kon op eigen krachten zijn gestrande wagen verlaten en werd met lichte verwondingen naar het ziekenhuis overgebracht. De geparkeerde auto's waren er erger aan toe. Eén van beide wagens werd aan de zijflank volledig opengereten. De brandweer van Aalst en Lede kwamen ter plaatse om de brokstukken op te ruimen en de weg vrij te maken. De politie onderzoekt hoe het ongeval juist is kunnen gebeuren.