Auto knalt tegen verlichtingspaal in Borsbeke

In de Houtemstraat in Borsbeke is gisteravond een wagen tegen een verlichtingspaal geknald. Door de klap brak die doormidden. Om een onduidelijke reden verloor de bestuurder de controle over het stuur van zijn wagen, om tot stilstand te komen tegen een verlichtingspaal naast de rijbaan. Die paal brak dus doormidden en belandde op het dak van de wagen. De elektriciteitskabels kwamen daardoor over de rijbaan te hangen. De bestuurder raakte gewond en werd overgebracht naar het ziekenhuis. De brandweer kwam ter plaatse om de weg op te ruimen, maar dat kon pas nadat Fluvius de situatie beveiligd had. Tijdens de interventie bleef de Houtemstraat afgesloten voor het verkeer.