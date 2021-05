Hallucinante beelden vanop de E34 in Stekene. Om 6 uur donderdagochtend heeft een bestuurder opvallende beelden gemaakt op de E34 in Kemzeke, in de richting van de kust. In het filmpje is te zien hoe iemand vanop het dak van een vrachtwagen een autoband in het verkeer gooit. Het is niet duidelijk wie de man is. Vermoedelijk gaat het om een verstekeling die ongezien in de truck was geklauterd. Ook de trucker is zichtbaar verrast en probeert zonder ongelukken zijn vrachtwagen aan de kant te zetten. Het is nog niet duidelijk wat er nadien precies gebeurd is.